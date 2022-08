Renato Pozzetto ha un malore, ricoverato in ospedale a Varese

Cinema

Dall'esordio in 'Per amare Ofelia' del 1974 fino all'ultima apparizione in 'Ma che bella sorpresa' di Alessandro Genovesi nel 2015, ecco le pellicole più significative di uno dei principali protagonisti della comicità italiana, che festeggia il compleanno il 14 luglio. LA FOTOGALLERY

Componente di una coppia mitica con Cochi e protagonista al cinema e in televisione, Renato Pozzetto il 14 luglio 2020 festeggia 80 anni. Il suo esordio sul grande schermo arriva nel 1974 nella commedia italiana diretta da Flavio Mogherini "Per amare Ofelia", con Giovanna Ralli nei panni del principale personaggio femminile. Per il ruolo interpretato in questa pellicola, Pozzetto ha vinto il Nastro d'argento nel 1975 come migliore attore esordiente