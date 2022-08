Con coltello in mano in stazione Centrale a Milano, arrestato

L'uomo ha cominciato a dare in escandescenza colpendo con calci e pugni gli agenti che lo hanno tratto in arresto

Si aggirava in stazione Centrale a Milano con un coltello da cucina in mano: per questo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un italiano di 37 anni. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto

Gli agenti della Polfer hanno notato l'uomo, in stato di agitazione, e hanno cercato di calmarlo invitandolo a posare l'arma a terra. Inizialmente hanno recuperato il coltello e denunciato il 37enne per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Poi però l'uomo ha cominciato a dare in escandescenza colpendo con calci e pugni gli agenti che lo hanno arrestato.