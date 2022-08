Incidente in Valchiavenna, auto esce di strada: un morto e un ferito

Lo schianto, in cui sono rimasti coinvolti due fratelli di 29 e 30 anni, è avvenuto sulla provinciale numero 1 in località Isola, nel territorio comunale di Madesimo

Un ragazzo di 29 anni è morto e il fratello di un anno più grande è rimasto ferito in maniera grave in un incidente avvenuto in Valchiavenna (Sondrio), la notte di Ferragosto. Il giovane ferito è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino. La prognosi è riservata.

L'incidente

La vittima, L.P., che risiedeva a San Cassiano, frazione di Prata Camportaccio (Sondrio), era su un'auto anni 60-70 modello inglese Mg molto stretta che, all'improvviso è uscita di strada finendo sulla parete laterale della strada per circa 20 metri, poi dal fianco si è ribaltata sull'asfalto intrappolando e schiacciando i due fratelli. L'incidente, sulle cui cause indagano ora i carabinieri, è avvenuto sulla provinciale numero 1 in località Isola, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio). Sono accorse anche le ambulanze con l'elicottero di Areu, ma per il più giovane dei due occupanti della vettura non c'è stato nulla da fare.