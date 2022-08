Incidente a Brembio, furgone contro edicola votiva: un ferito grave

Per cause in fase di accertamento l'uomo, alla guida di un furgoncino Fiat, ha perso il controllo del mezzo all'incrocio con una strada poderale ed è finito contro un'antica edicola votiva dedicata alla Madonna, abbattendola quasi completamente

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 141 alle porte di Brembio (Lodi). Per cause in fase di accertamento l'uomo, alla guida di un furgoncino Fiat, ha perso il controllo del mezzo all'incrocio con una strada poderale ed è finito contro un'antica edicola votiva dedicata alla Madonna, abbattendola quasi completamente.

L'arrivo dei soccorsi

Il ferito è stato trasportato d'urgenza al policlinico San Matteo di Pavia in eliambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere e messo in sicurezza l'edicola votiva fortemente danneggiata. L'uomo è ricoverato con diverse fratture e traumi diffusi.