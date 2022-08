Una donna di circa 30 anni è morta in Valle Camonica, nel Bresciano, cadendo in un dirupo durante un'escursione. E' successo a Cevo. La vittima secondo le prime ricostruzioni era in compagnia di un altro escursionista al momento dell'incidente. Il corpo senza vita della donna è stato recuperato con l'aiuto del soccorso alpino e dell'elicottero.