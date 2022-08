Milano, tra i nati nel 2022 i nomi più diffusi sono Leonardo e Sofia

Leonardo per i maschi e Sofia per le femmine si confermano i nomi più scelti per i nati a Milano nei primi sei mesi del 2022, come succede ormai da anni. Leonardo è il nome che i genitori hanno scelto per il 4,51% dei bambini, seguito da Tommaso (3,47%) e da Edoardo (2,94%). Più vari i nomi femminili: il primo, Sofia appunto, è stato scelto nel 2,95% dei casi, Beatrice nel 2,18% e Giulia dal 2,08% dei genitori. E' quanto fanno sapere da Palazzo Marino.

I cognomi più diffusi

Sono 4.760 i neonati iscritti all'anagrafe di Milano che di cognome fanno Hu: quasi il 16% in più del secondo classificato, ovvero Rossi, cognome di 4.011 nuovi milanesi. Una situazione consolidata dato che già dal 2015 in città il cognome più frequente fra i nuovi nati è Hu. Uno dei motivi principali è che Hu nella comunità cinese, che conta quasi 32 mila membri, è un cognome estremamente diffuso mentre fra il milione 386.285 residenti totali di Milano (di cui poco meno di 281 mila stranieri, ovvero il 20,2%) si registra una enorme varietà di cognomi.

La classifica dell'anagrafe

Nei primi dieci posti nella classifica dell'anagrafe, cinque sono cognomi di origine straniera. Dopo Hu e Rossi, al terzo posto si piazza Colombo (3.358), seguito a pochissima distanza da Mohamed (3.353) e Ferrari (3.190). Tocca poi a Chen (2.781), Russo (2.614), Bianchi (2.467), Ahmed (2.165) e Zhou (2.021).

Per quanto riguarda le diverse comunità straniere in città, la più popolosa registrata all'anagrafe lo scorso anno era quella egiziana con 41.131 residenti, quella cinese al terzo posto (33.231), superata da quella filippina (40.271). E a seguire ancora quella dello Sri Lanka 17.272 e peruviana (17.179).