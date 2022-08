Camionista ubriaco e contromano sulla A35: 22enne fermato e denunciato

Era ubriaco alla guida del suo camion, contromano sulla A35, l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, e gli agenti della polstrada, dopo vari tentativi e dopo aver chiuso i caselli in entrata e messo in salvo gli altri automobilisti, sono riusciti a fermarlo solo mettendo sulla strada una volante di traverso, distrutta nell'urto con il mezzo pesante guidato da un 22enne ucraino, denunciato poco dopo per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo. Il tir è stato segnalato dagli automobilisti sulla Brebemi all'altezza di Bariano (Bergamo).

Bloccato il camion contromano

L'uomo aveva un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite consentito. Dopo essere finito contro l'auto della polizia, ha comunque cercato di fuggire e a quel punto un agente è salito a bordo e lo ha bloccato. La vicenda è avvenuta nella notte fra il 7 e l'8 agosto e la polizia ne ha dato notizia oggi.