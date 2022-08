Donna travolta da bicicletta in via Meda a Milano, è grave

Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda stamani, a Milano, da un ciclista che dopo l'arrivo dei soccorsi è scappato. La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Policlinico e ricoverata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita ma ha subito un trauma cranico. L'uomo si è fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, è scappato. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.

Il racconto dei testimoni

Il ciclista responsabile dell'incidente è stato descritto da alcuni dei presenti come un rider che pedalava a forte velocità sulla sua bicicletta, e sul marciapiede. Sul particolare, ancora da confermare, la Polizia Locale sta svolgendo accertamenti per cercare di individuare l'uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce. In particolare gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere della strada dove è avvenuto l'investimento.