Libri, la classifica di Amazon: Milano è la città dove si legge di più

Un viaggio in camper tra le vette dei Pirenei e una passeggiata alla ricerca della Milano più nascosta. Ma anche la traversata dell’America lungo la Lincoln Highway e la scoperta dell’Islanda seguendo le dritte di un italiano che da anni vive nella capitale più a nord del pianeta. Con l'aiuto di Daniela Celli, autrice di 'Le meraviglie del mondo' e fondatrice del Book Club dei viaggiatori, abbiamo selezionato i 20 libri che non possono mancare nella valigia di un appassionato di viaggi a cura di Costanza Ruggeri

"TUTTO IL BLU DEL CIELO" di Melissa Da Costa, Rizzoli - “Cercasi compagno/a di viaggio per un’ultima avventura”: comincia così il libro. Un annuncio su un sito in cui Emile, ventiseienne affetto da Alzheimer precoce, cerca un 'compagnon de route' per un viaggio che ha sempre rimandato. A rispondere è Joanne che lo accompagnerà in camper tra le vette dei Pirenei e i borghi dell’Occitania. Da leggere per riscoprire la meraviglia delle piccole cose