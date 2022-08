Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio nelle campagne tra Calvisano e Visano, nella Bassa Bresciana.

Ferito il pilota

A quanto si è appreso, nell'incidente è rimasto ferito il pilota in modo grave, ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.