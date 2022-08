Seregno, anziana chiede aiuto al vicino ma viene derubata: denunciato

Il 62enne, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, ha sottratto un sacchetto con i gioielli della donna e li ha rivenduti a un compro oro. La refurtiva, in parte, è stata recuperata e restituita alla 79enne

Una di 79 anni, invalida al 100%, con vari problemi di salute e di deambulazione, ha chiesto al vicino di casa di aiutarla ad abbassare una tenda per proteggersi dal sole nella sua casa a Seregno (Monza e Brianza). Il vicino ha sistemato la tenda in pochi minuti e se ne è andato, ma la donna si è accorta che il materasso della camera da letto era spostato e che l'uomo le aveva portato via un sacchetto con i suoi gioielli e due libretti degli assegni.

La denuncia

L'anziana ha contattato la nipote la quale due giorni dopo ha sporto denuncia ai carabinieri del comando di Seregno i quali hanno effettuato una perquisizione in casa dell'uomo, apparentemente senza esito. Hanno visto però un foglietto con l'intestazione di un noto compro-oro di zona. È risultato che il vicino, 62 anni, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, aveva rivenduto la refurtiva che, in parte, è stata recuperata e restituita all'anziana. Il 62enne è stato denunciato per furto aggravato.