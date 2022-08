Desio, anziana si affaccia al balcone e fa arrestare ladro

L'uomo stava rubando quattro avvitatori, un'apparecchiatura laser di precisione, due trapani e una chiave dinamometrica per un valore complessivo di circa settemila euro

Aveva da poco terminato di trasferire la refurtiva nella sua auto ed era pronto per mettere in moto, ma non aveva fatto i conti con una anziana affacciata al balcone che, alle 5 del mattino, ha dato l'allarme ai carabinieri. La donna infatti, dopo aver sentito dei rumori dalla strada, si è affacciata al balcone della sua casa di Desio (Monza e Brianza) e ha visto un furgone con i vetri frantumati e un uomo che armeggiava con del materiale.

L'allarme

Ha composto il numero di emergenza 112 e, mantenendo il contatto telefonico con i militari, ha dato loro le indicazioni per individuare il ladro che è stato bloccato. L'uomo stava rubando quattro avvitatori, un'apparecchiatura laser di precisione, due trapani e una chiave dinamometrica per un valore complessivo di circa settemila euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato e il suo arresto è già stato convalidato.