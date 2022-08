Incidente sulla A1: tre chilometri di coda verso Milano

Ha creato tre chilometri di coda un tamponamento avvenuto poco prima delle 12.30 sull'autostrada del Sole fra Lodi e l'innesto della Tangenziale Est Esterna di Milano. La circolazione è poi ripresa regolarmente.

Coinvolte nove persone

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone e un'auto. Nove in tutto le persone coinvolte, di cui sei bambini, motivo per cui sul posto sono arrivate autoambulanze e l'elisoccorso. Nessuno ha però avuto gravi conseguenze, solo due bambini sono stati trasportati per controlli all'ospedale di Melegnano (in provincia di Milano).