Milano, tentano furto in casa con 12enne al seguito: due arresti

Due giovani donne, una croata di 25 anni e una serba di 21, sono state arrestate dalla polizia a Milano mentre cercavano di mettere a segno un furto tentando di forzare la porta in un appartamento di uno stabile in via Ercolano, vicino a via Mac Mahon, alla periferia della città. Un ragazzino che era con loro, un 12 enne croato nel cui zaino sono stati trovati attrezzi da scasso, è stato collocato in una Comunità.

La vicenda

L'episodio si è verificato giovedì pomeriggio. Sono intervenuti gli agenti in servizio di controllo proprio contro i furti in casa, in aumento durante il periodo estivo perché molti residenti sono in ferie in altri luoghi. Le due straniere avevano precedenti specifici.