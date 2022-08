Milano, le 7 mostre da non perdere ad agosto 2022

Esposizione all’aperto in via Dante: le foto di 'No more war', il progetto voluto da Emergency, raccontano le conseguenze di vent'anni di guerra in Afghanistan

'No more war' è il progetto voluto da Emergency, visibile dal 12 al 26 agosto in via Dante, organizzato in occasione del primo anniversario della presa di Kabul, avvenuta il 15 agosto 2021. In mostra alcuni scatti del progetto fotografico di Giles Duley ed Emma Francis.

Le mostre di agosto

Francesco Somaini a Palazzo Reale, Museo del Novecento e Fondazione Somaini

Nelle tre sedi di Palazzo Reale, Museo del Novecento e Fondazione Somaini è allestita fino all'11 settembre "Somaini e Milano", curata da Fulvio Irace, Luisa Somaini e Francesco Tedeschi su progetto di Enrico Crispolti. Attraverso numerose opere (sculture, disegni, progetti, modelli, dipinti e fotografie) il percorso ricostruisce la multiforme ricerca creativa di Francesco Somaini, a partire dagli anni della formazione e fino all'ultima stagione, portando alla luce la collaborazione con i protagonisti della cultura milanese a lui contemporanei.

Ruggero Savinio a Palazzo Reale

Palazzo Reale ospita fino al 4 settembre "Ruggero Savinio. Opere 1959-2022", a cura di Luca Pietro Nicoletti. Tra dipinti, disegni e opere su carta, l'esposizione antologica ripercorre tutta la carriera dell'artista e presenta lavori in parte inediti, o che non si vedevano da molto tempo, provenienti da collezioni pubbliche e private, ma anche dai depositi del Museo del Novecento.

Caravaggio alla Pinacoteca di Brera

Alla Pinacoteca di Brera "IX Dialogo. Caravaggio", mostra che mette a confronto due capolavori del genio lombardo quali "La cena in Emmaus" della stessa Pinacoteca e il "Davide con la testa di Golia" proveniente dalla Galleria Borghese di Roma. A cura di Letizia Lodi e allestito fino al 25 settembre, il progetto accosta per la prima volta i due dipinti, entrambi appartenenti alla tarda produzione dell'artista, eseguiti tra Roma e Napoli.

Grazia Varisco a Palazzo Reale

Palazzo Reale ospita la mostra antologica "Grazia Varisco. Percorsi contemporanei 1957-2022", fino al 16 settembre. A cura di Marco Meneguzzo, l'esposizione documenta oltre 60 anni di lavoro della grande artista milanese attraverso più di 150 opere che ripercorrono le ricerche e sperimentazioni praticate in una vita dedicata all'arte.

Elliott Erwitt al Museo Diocesano

"Elliott Erwitt. 100 fotografie" è la retrospettiva che celebra il grande fotografo statunitense al Museo Diocesano Carlo Maria Martini fino al 16 ottobre. A cura di Biba Giacchetti, la mostra raccoglie alcuni tra gli scatti più famosi di Erwitt, da quelli più iconici in bianco e nero a quelli, meno conosciuti, a colori che Erwitt aveva deciso di utilizzare per i suoi lavori editoriali, istituzionali e pubblicitari.

David La Chapelle al Mudec

'I believe in miracles' è il titolo della mostra di David La Chapelle al Mudec di Milano, una professione di fede del fotografo nei confronti della vita, che prende forma in oltre 90 opere - tra grandi formati, installazioni site-specific e nuove produzioni - che raccontano la sua visione di un mondo nuovo e una nuova umanità possibile. Curata da Denis Curti e Reiner Opoku, la personale, prodotta da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore e promossa dal Comune di Milano-Cultura, illustra 40 anni di carriera del fotografo che ha esordito giovanissimo nella factory di Andy Warhol, fino agli ultimi lavori, dove i colori saturi lasciano spazio a una produzione meno pop che vede al centro una natura incontaminata e lussureggiante. Fino all’11 settembre.

'No more war' in via Dante

Raccontano le conseguenze di vent'anni di guerra in Afghanistan le foto di 'No more war', il progetto voluto da Emergency visibile dal 12 al 26 agosto in via Dante. Nella mostra all'aperto, organizzata in occasione del primo anniversario della presa di Kabul, avvenuta il 15 agosto 2021, alcuni scatti del progetto fotografico di Giles Duley ed Emma Francis. In queste fotografie è racchiuso l'impatto di decenni di conflitto che Duley ha vissuto anche sulla propria pelle. Nel 2011, mentre lavorava in Afghanistan, Duley è rimasto infatti gravemente ferito da un ordigno esplosivo e ha dovuto subire una tripla amputazione. Duley e Francis hanno visitato l'Afghanistan l'ultima volta nel luglio 2021 e hanno trascorso parte del loro tempo presso il Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul. Al centro dei loro obiettivi le storie degli afgani feriti durante questi 20 anni di guerra.