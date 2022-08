Lodi, finanza scopre e sequestra 62mila prodotti non a norma

Si tratta di adesivi per unghie, perle, strass decorative, utensileria per bricolage, articoli per la cura della persona, giocattoli, prodotti per la casa e beni di bigiotteria

Nel corso di due interventi in un negozio e in un grande magazzino della provincia, la guardia di finanza di Lodi ha sequestrato oltre 62.700 prodotti, in parte già sugli scaffali, risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il sequestro

Si tratta di adesivi per unghie, perle, strass decorative, utensileria per bricolage, articoli per la cura della persona, giocattoli, prodotti per la casa e beni di bigiotteria. Tutto materiale sprovvisto delle informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette, cioè il produttore o l'importatore, il Paese di origine, le indicazioni in lingua italiana e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione. Le due imprese sono state segnalate alla Camera di Commercio e riceveranno multe da 1.032 a 103mila euro.