Milano, 700mila turisti a luglio: superati livelli pre-Covid

Economia

Ha fatto notizia il caso del turista milanese risarcito da una struttura in Puglia per 'vacanza rovinata': una situazione che però si verifica spesso. Ecco cosa fare quando quello che abbiamo trovato su Internet non risponde al vero e quali sono sono i diritti dei clienti nei confronti degli albergatori e dei proprietari

Se la realtà non è conforme al virtuale. Ha fatto notizia il caso del turista milanese in vacanza a Vieste in Puglia nel 2018 che, non soddisfatto di quanto trovato nella struttura perché decisamente diverso da quanto veniva pubblicizzato sulla piattaforma online che aveva usato per prenotare, decise di fare ricorso contro l’albergo, che l’aveva minacciato di fargli perdere tutti i soldi se avesse deciso di cambiare alloggio