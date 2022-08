Cassina de Pecchi, scontro auto-camion: grave una 41enne

L'uomo alla guida del mezzo pesante è stato accompagnato in codice verde dai sanitari del 118 all'ospedale San Raffaele

Una donna di 41 anni è stata portata in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un camion. L'incidente è avvenuto poco prima della 8 sulla strada provinciale 121 a Cassina de Pecchi, nel Milanese. L'uomo alla guida del mezzo pesante è stato accompagnato in codice verde dai sanitari del 118 all'ospedale San Raffaele.