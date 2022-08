Il fatto è accaduto in via Nazario Sauro, la 32enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda

Una donna è stata investita a Milano, in via Nazario Sauro, intorno alle 11 di questa mattina. La 32enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda e risulta in gravi condizioni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.