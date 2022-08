Oltre 44 chili di hashish in auto, tre arresti a Lonate Pozzolo

Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno trovato un pulsante, accanto ai pedali, in grado di sbloccare il pianale del vano per la ruota di scorta nel bagagliaio. Lì erano stati nascosti i panetti di droga

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Lonate Pozzolo (Varese), dopo essere state sorprese con 44 chili di hashish in auto. È accaduto due giorni fa, durante un servizio antidroga del commissariato di Polizia di Busto Arsizio (Varese).

Le indagini

Gli agenti erano sulle tracce di uno spacciatore che avrebbe dovuto ricevere un grosso carico, da rivendere poi alla sua rete di pusher. Dopo aver accompagnato un altro uomo in un hotel, a bordo di un'auto con targa francese, lo spacciatore e il suo contatto sono stati visti uscire nuovamente, in compagnia di un terzo uomo, e sono stati bloccati. Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno trovato un pulsante, accanto ai pedali, in grado di sbloccare il pianale del vano per la ruota di scorta nel bagagliaio. Lì erano stati nascosti i panetti di hashish.