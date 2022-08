Incidente sul lavoro nel Pavese, cade dalla scala: grave 53enne

Un imprenditore agricolo di 53 anni, titolare di un'azienda vitivinicola dell'Oltrepò Pavese, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere caduto da circa 2 metri di altezza mentre era una scala, all'interno della sua impresa. L'infortunio è avvenuto questa mattina a Mornico Losana (Pavia).

L'incidente sul lavoro nel Pavese

Al loro arrivo gli operatori del 118 lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e gli hanno praticato le manovre di rianimazione. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) e dell'ispettorato del lavoro e i tecnici di Ats Pavia. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Non è da escludere che l'improvvisa caduta dalla scala sia stata provocata da un malore.