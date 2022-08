Bambino di 2 anni precipita dal terzo piano a Brugherio, gravissimo

Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato oggi dal terzo piano di un palazzo a Brugherio, in provincia di Monza. Il piccolo, con gravi traumi in tutto il corpo, è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Policlinico San Gerardo di Monza incosciente e in gravissime condizioni. Indagano su quanto accaduto i carabinieri di Monza. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe sfuggito al nonno e sarebbe caduto dopo aver scavalcato il davanzale.

L'incidente

Il piccolo ha probabilmente usato il termosifone per arrampicarsi fino alla finestra aperta del salotto, per poi scivolare e precipitare per circa 15 metri. In casa con lui c'era solo il nonno, poco più che 60enne, che normalmente si occupa del bimbo mentre i genitori sono al lavoro. Sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica, oltre ai carabinieri. Al momento non sono stati rilevati profili di responsabilità a carico di alcuno.