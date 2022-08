Fiamme la scorsa notte in via Marostica a Milano, vicino a Bande Nere, dove verso le 4 un'auto, una Bmw, è andata distrutta in un incendio. Il rogo ha poi interessato anche altre due vetture e uno scooter parcheggiati lì accanto. Come hanno spiegato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare l'incendio, le cause sono da accertare e non si registrano feriti.