Incidente stradale in Oltrepò Pavese, morto un 46enne

L'uomo è finito con la propria auto contro un albero. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Un muratore di 46 anni, di nazionalità albanese, è morto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Casatisma, in Oltrepò Pavese. L'uomo è finito con la propria auto contro un albero. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto; i carabinieri hanno rilevato sull'asfalto i segni di una lunga frenata.