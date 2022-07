Sette feriti in un incidente stradale, chiusa la statale dello Stelvio

Due le auto coinvolte. La circolazione è interrotta a Tresivio in entrambe le direzioni

La strada statale 38 dello Stelvio è chiusa in entrambe le direzioni a Tresivio, in provincia di Sondrio, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Sette le persone ferite. Lo rende noto l'Anas, intervenuta sul posto con il proprio personale per ripristinare la viabilità, che viene deviata sulle strade secondarie. Sul posto, con i sanitari del 118, anche polizia, carabinieri e vigili del fuoco.