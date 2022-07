Milano, rubata la Vespa di Fabio Volo. Lui ai ladri: ve la ricompro

Lo scrittore e attore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae sul mezzo rubato. "Grazie amica mia indimenticabile", scrive. Poi si rivolge ai ladri: "Se per caso vedete questo post: io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi"

È stata rubata, a Milano, la Vespa di Fabio Volo. A darne notizia è stato lo stesso scrittore e conduttore tramite un post sul proprio profilo Instagram. ”Siamo stati insieme per quasi trent'anni. Brescia Riccione Barcellona Puglia Milano…quanti ricordi insieme quanta leggerezza mi hai regalato”, si legge nel messaggio in cui dà l'addio alla sua "cara vespetta”, accompagnato da una foto che lo immortala sul mezzo. "Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti - scrive -. Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile".