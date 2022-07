Incidente sul lavoro a Lissone, cade da ponteggio: grave 50enne

Un operaio di 50 anni è caduto da un ponteggio ieri in un cantiere a Lissone in provincia di Monza e si è ferito in modo grave. L'incidente è avvenuto in viale Riva. Il personale del 118, intervenuto insieme a carabinieri e vigili del fuoco, ha trovato l'uomo privo di conoscenza e lo ha portato in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas con l'elisoccorso.