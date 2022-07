Fattoria distrutta in un incendio in Valtellina, titolare ustionato

L'uomo è stato ricoverato in ospedale per le ustioni riportate a un braccio nel tentativo di salvare alcuni vitelli

Un incendio è divampato in una fattoria in Valtellina la scorsa notte; uno dei due titolari è stato ricoverato in ospedale per le ustioni riportate a un braccio nel tentativo di salvare alcuni vitelli. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per bonificare l'area e per evitare l'innescarsi di nuovi focolai dalle balle di fieno.

L'incendio

Sul posto, in località Bolgia nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio, dei distaccamenti di Morbegno e Mese con i volontari di Tresivio. I danni sono ingenti e si deve ora trovare un ricovero per le 800 mucche rimaste senza stalla. Sull'origine dell'incendio indagano i carabinieri di Morbegno.