Siccità, lago di Garda troppo basso: sospesa circolazione aliscafi

Salute e Benessere

Caldo, in Italia rischio eccesso di mortalità come nel 2003

L’anno in corso rischia di ripetere i numeri di quasi due decenni fa, quando vennero registrati alti tassi di decessi a causa dell’afa. Già nel 2020 l’Italia era stata segnalata come uno dei Paesi con gli incrementi di temperatura maggiori in tutta Europa, +1,54ºC rispetto alla media del periodo 1961-1990

Il 2022 come il 2003. Il calore registrato in questi due periodi diventa sempre più simile e il rischio è che in questi dodici mesi si eguagli il record di mortalità registrato quasi due decenni fa

Inoltre, l’afa prolungata porta ad un aumento delle malattie trasmesse da zanzare, come il virus West Nile. Questo fa scattare la preoccupazione tra gli esperti