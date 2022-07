Orzinuovi, pulisce pistola e parte un colpo: 62enne gravissimo

Indagano i carabinieri per fare piena luce sulla dinamica e valutare ogni ipotesi anche se viene escluso il coinvolgimento di altre persone

Un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola che sarebbe partito accidentalmente mentre puliva l'arma. Questa la prima ricostruzione relativa a quanto accaduto in un appartamento a Orzinuovi, nel Bresciano, nella piazza centrale del paese proprio davanti alla sede del Comune. L'uomo è stato soccorso, sarebbe in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri per fare piena luce sulla dinamica e valutare ogni ipotesi anche se viene escluso il coinvolgimento di altre persone.