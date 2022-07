Maltempo, grandinata a Saronno: strade allagate e auto danneggiate

Un vero e proprio acquazzone, con chicchi di grandine enormi, si è rovesciato ieri sera intorno alle 20 sulla città, provocando l’allagamento del sottopasso di Via Milano, rimasto completamente bloccato per ore

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sera su Saronno, causando danni e disagi in città. Un vero e proprio acquazzone, con chicchi di grandine enormi, si è rovesciato intorno alle 20 sul centro abitato, provocando l’allagamento del sottopasso di Via Milano, rimasto completamente bloccato per ore, mentre diverse strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. Numerose anche le abitazioni rimaste senza corrente elettrica e le vetture col parabrezza danneggiato, come riportato dalla testata Il Saronno. (MALTEMPO IN LOMBARDIA)