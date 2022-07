11/11 ©Ansa

Per oggi, martedì 26 luglio, il ministero della Salute ha diramato l’allerta per bollino rosso in 13 città: Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Per domani mercoledì 27, bollino rosso in 12 città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma