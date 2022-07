Scontro frontale nel Cremonese, 60enne muore in ospedale

E' morto oggi all'ospedale Maggiore di Cremona il 60enne rimasto ferito in un incidente domenica 24 luglio lungo l'ex strada statale Serenissima, all'altezza della tangenziale che collega Soncino a Orzinuovi, nel Cremonese. La vittima è Mario Facchetti, di Chiari, noto per essere stato lo storico allenatore della squadra di pallavolo della sua cittadina.

L'incidente

Stando agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, il muratore stava tornando a casa dopo la giornata di lavoro in un cantiere quando si è trovato la propria corsia di marcia occupata da una berlina e non ha avuto né tempo né spazio per evitare l'urto. Nell'incidente sono rimasti coinvolte altre cinque persone: quattro se la sono cavata con lesioni lievi, il quinto ha riportato ferite più gravi ma non è in pericolo di vita.