Candidatura Regione Lombardia: botta e risposta tra Fontana e Moratti

Botta e risposta tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente Letizia Moratti in merito alla candidatura di quest’ultima alle prossime elezioni regionali. "Se si sente a disagio, ci sono tante opportunità”, ha dichiarato il governatore a margine del Consiglio regionale. Sulla discesa in campo di Moratti, però, “bisogna cercare di capire un po' di cose”, ha detto, a partire da ”dove eventualmente intende candidarsi: ho letto che intende candidarsi nel centrodestra, nel centrosinistra, è intervenuto anche Letta per smentire una candidatura nel centro. Io Moratti la incontro molto spesso - ha aggiunto Fontana - parliamo di tanti problemi, come del piano per le vaccinazioni, a me non ha mai detto niente, quindi bisogna cercare di capire quello".