Chiude amica su balcone e va al bar, denunciato per sequestro

Un uomo di 32 anni residente a Stradella (Pavia) è stato denunciato dai carabinieri per sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A quanto emerso l'uomo, originario del Gambia, dopo una lite avrebbe chiuso un'amica sul balcone per poi uscire di casa, chiudendo a chiave anche la porta dell'appartamento, e andare al bar.

L'allarme

La donna, 34 anni, di nazionalità romena, ha chiesto aiuto dal balcone riuscendo ad attirare l'attenzione di una vicina, che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raggiunto il 32enne, ancora al bar, per convincerlo a tornare a casa a liberare l'amica. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha reagito con rabbia, aggredendo i militari e ferendone uno in maniera lieve. La donna ha poi presentato denuncia contro di lui.