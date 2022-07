Milano, ragazzo di 24 anni accoltellato alla schiena in Corso Como

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato alla schiena mentre, la scorsa notte, si trovava nella zona della movida di corso Como, a Milano. A seguito dell'aggressione una amica del giovane ha avuto un malore.

L'aggressione in corso Como

È accaduto intorno alle 4.30 davanti a uno dei locali più noti della storica via del divertimento notturno, sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il 24enne, gambiano, ferito alla schiena in codice giallo all'ospedale di Niguarda. L'amica, di 22 anni, per lo choc si è sentita male ed è stata portata in codice giallo al Fatebenefratelli. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Le indagini e la denuncia

Per l'aggressione è stato denunciato un 20enne, trovato ancora nelle vicinanze, in via de Tocqueville, secondo gli investigatori si sarebbe trattato di una lite scaturita per motivi di gelosia. Gli agenti intervenuti hanno denunciato per lesioni aggravate il 20enne della Sierra Leone, regolare in Italia, con precedenti per altre aggressioni. I due avrebbero avuto una prima discussione per l'attuale fidanzata del ferito, una polacca di 22 anni (che in precedenza aveva avuto una relazione con il 20enne) e poi una seconda in cui sarebbe maturato il ferimento.