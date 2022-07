Imbratta pista ciclabile, denunciato un 75enne nel Pavese

Un pensionato di 75 anni di Gravellona Lomellina (Pavia) è stato denunciato dai carabinieri per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti condotti dai militari, l'anziano, in due notti della scorsa settimana, ha imbrattato la pista ciclabile che conduce da Gravellona Lomellina (Pavia) alla località San Zeno.

La vicenda

Con una vernice spray di colore rosso, il 75enne ha deturpato dei dipinti realizzati sull'asfalto della ciclabile realizzati dai volontari di un’associazione. Le immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza sono state determinanti per identificare il presunto responsabile. Resta da capire per quali ragioni l'uomo, in piena notte, abbia deciso di uscire di casa per compiere questa azione.