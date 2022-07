Covid, lo studio: in ospedale 80% dei positivi è ricoverato per virus

I dati dello studio

Su 2.560 accessi ai pronto soccorso di San Paolo e San Carlo, riferiscono, il 4,8% dei pazienti è risultato positivo al tampone nasofaringeo per Covid-19, ma solo poco più dell'1% di chi non presentava patologie non direttamente correlate a Covid era positivo. Da questi dati è partita l'analisi di Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica UniMi, in collaborazione con Davide Chiumello, direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'Asst dei Santi, coadiuvato dall'ingegner Alberto Giovanni Gerli del Dipartimento di Scienze della salute UniMi. Ebbene, sul totale di 122 Covid-positivi (pari appunto al 4,8% degli accessi totali), 97 pazienti (il 79,5% del campione) si erano recati al pronto soccorso per patologie correlate a una sintomatologia Covid, mentre solamente 25 (il 20,5%) si erano rivolti all'ospedale per altre malattie e hanno scoperto di essere positivi a Sars-CoV-2. "Questa indagine - si legge in una nota dell'azienda socio sanitaria territoriale e dell'ateneo - indica che la pandemia da Covid-19 continua ad avere un impatto molto forte sulla popolazione, non solo a livello di contagi, ma anche di ricoveri ospedalieri e decessi: solo una bassa percentuale (in base ai dati raccolti il 20%) dei ricoveri sono di pazienti positivi al tampone asintomatici, mentre i rimanenti sono in ospedale per patologie correlate a Covid".