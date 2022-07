Risse e coltellate, carabinieri chiudono locale a Busto Arsizio

Un locale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato chiuso dai carabinieri sospendendo la licenza alla titolare per 15 giorni. Il provvedimento si è reso necessario dopo diverse aggressioni avvenute ai danni dei clienti. In particolare, il 25 giugno scorso all'uscita dal locale un 25enne è stato aggredito da altri avventori, i quali lo hanno picchiato e poi ferito con una coltellata. Il giovane, soccorso, ha riportato la perforazione di un polmone.