Incidente sulla A4 fra Trezzo sull’Adda e Capriate: morto 24enne

Lo schianto è avvenuto alle 3 del mattino nei pressi del ponte sull’Adda. Coinvolti altri due ragazzi, trasferiti in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Un ragazzo di 24 anni è morto nella notte in un incidente stradale lungo l'autostrada A4, nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Capriate, fra le province di Milano e Bergamo. Lo schianto è avvenuto attorno alle 3, nei pressi del ponte sull'Adda: per cause al vaglio della polizia stradale di Seriate due auto con a bordo tre ragazzi si sono scontrate.

I soccorsi

Allertati i soccorsi, sono state inviate sul luogo del sinistro tre ambulanze e due automediche attivate in codice rosso. Gli altri due ragazzi coinvolti, una 24enne e un giovane di 25 anni sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.