Novate Milanese, incidente sul lavoro: mani sotto pressa, grave 18enne

È successo poco prima delle 14 in un’azienda dove si trova un centro di riciclaggio. Il giovane ha riportato serie lesioni e fratture multiple: è stato portato in codice rosso alla Clinica Multimedica di Sesto San Giovanni

Un operaio 18enne è rimasto gravemente ferito a Novate Milanese (in provincia di Milano) nel corso di un incidente sul lavoro che si è verificato poco prima delle 14. Il ferito, soccorso dal 118, non si trova in pericolo di vita ma ha riportato serie lesioni e fratture multiple alle mani. È in un'azienda in via Fratelli Beltrami, dove si trova un centro di riciclaggio. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza.

L’incidente

L'operaio, nel corso delle lavorazioni è rimasto con entrambe le mani sotto una pressa, procurandosi gravi lesioni, tra cui il distacco di uno o forse più dita, e fratture multiple a carpo e metacarpo. E' stato trasportato in codice rosso alla Clinica Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano), che ha un reparto specializzato nella chirurgia della mano.