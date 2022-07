Incidente stradale in Val Seriana, grave una 60enne

Una donna di sessant'anni è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso al Policlinico San Gerardo di Monza a seguito di un incidente avvenuto ad Albino sulla statale della Val Seriana, in provincia di Bergamo, intorno alle 13. L'auto della donna si è scontrata con una proveniente dalla direzione opposta. Ferita anche una 23enne portata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni meno gravi. Sul posto oltre al 118, anche forze dell'ordine e personale dell'Anas. La strada è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni.