Incendio a Milano, fiamme in una cantina: feriti padre e figlio

È accaduto poco dopo le 8.30, il rogo è divampato da uno scantinato in via Rizzardi

Un incendio divampato questa mattina a Milano ha causato due feriti lievi. Sei le persone valutate dal 118, due sono state trasportate al pronto soccorso in condizioni non gravi. È accaduto poco dopo le 8.30 quando le fiamme sono scaturite da uno scantinato in via Rizzardi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre che hanno circoscritto e spento l'incendio prima che potesse estendersi ai piani superiori. I soccorritori hanno inviato in codice giallo all'ospedale di Niguarda padre e figlio: il primo, un 22enne con un'ustione a una mano, non grave, e il secondo, di 60 anni, con problemi respiratori dovuti anche a una patologia pregressa riacutizzata dal fumo inalato.