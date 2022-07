Covid Lombardia, il bollettino: 8.915 casi su 46.333 tamponi

Invariati i ricoveri in terapia intensiva che rimangono 41 mentre quelli negli altri reparti sono 1.524 (-16)

Sono stati 8.915 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività del 19,2%, a fronte di 46.333 tamponi effettuati. Invariati i ricoveri in terapia intensiva che rimangono 41 mentre quelli negli altri reparti sono 1.524 (-16). I morti sono stati 31 per un totale di 41.258 dall'inizio della pandemia.