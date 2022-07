Frana in Val Brembana, chiusa la strada statale 470

La principale arteria della valle bergamasca è stata temporaneamente chiusa in località Botta di Sedrina dove, nei pressi della galleria Maivista, si sono staccati alcuni massi

La strada statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco, la principale arteria della valle bergamasca, è stata temporaneamente chiusa in località Botta di Sedrina, a causa di una frana. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Si sono staccati alcuni massi nei pressi della galleria Maivista a Sedrina - all'imbocco sud - con deviazione sulla strada comunale interna. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per regolare il traffico.