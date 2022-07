Trezzo sull’Adda, pompieri trovano cadavere mentre spengono incendio

I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere nel pomeriggio di oggi a Trezzo sull’Adda durante le fasi di spegnimento di un incendio di sterpaglie. I carabinieri della compagnia locale e della compagnia di Pioltello stanno verificando le cause del decesso: secondo i militari l'uomo sarebbe morto proprio a causa del rogo. Il cadavere parzialmente carabonizzato apparterrebbe, anche se non ancora identificato con certezza, a un agricoltore di 90 anni a cui il proprietario del fondo interessato dall'incendio aveva permesso di lavorare per curare un orto vicino agli appezzamenti destinati alla coltura di cereali. Ne danno notizia i vigili del fuoco presenti sul posto con due squadre.