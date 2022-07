Covid Lombardia, 11.218 nuovi casi. In aumento i ricoveri

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 39, uno in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.573 (+30)

A fronte di 48.746 tamponi effettuati, sono 11.218 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi al 23% (ieri 22,5%). Quindici i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 41.185. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39, uno in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.573 (+30). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)