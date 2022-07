Milano, Michael Jordan compra i sigari in un negozio della città

Sembrava un tranquillo pomeriggio di lavoro di questa torrida estate per Luca Borla, proprietario di un negozio di sigari a Milano, ma all'improvviso all’ingresso è spuntato un cliente particolare: quel signore alto, dall’aria familiare, era infatti Michael Jordan, uno dei più grandi giocatori di sempre nella storia del basket.

L'emozione

"È arrivato attorno alle 13, lui è un amante dei sigari cubani ed è entrato per fare acquisti. Io ho due figli appassionati di basket e non potevo non riconoscerlo". Il signor Luca è quasi svenuto dall'emozione. "Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e gestisco Casa Del Habano a Milano. Oggi un signore alto è entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe. Oggi ho servito Michael Jordan", ha twittato.