Milano, in auto con un grammo di cocaina e 80mila euro: denunciati

Due uomini, di 33 e 37 anni, sono stati sopresi nel corso di un controllo dalla polizia, a Milano, in piazzale Bologna, con un grammo di cocaina a bordo della loro auto e con 80mia euro dei quali non sono riusciti a spiegare la provenienza. Sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e il denaro, su cui sono in corso indagini, è stato sequestrato.