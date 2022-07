Urtato dalla sponda del tir, grave camionista a Clusone

L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Un camionista di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, alle 11, a Clusone in provincia di Bergamo. E' successo nel cortile dell'azienda di acque minerali 'Fonti Pineta' dove, stando a una prima ricostruzione di Ats e carabinieri, l'uomo sarebbe stato urtato da una sponda del camion che stava scaricando. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo è dipendente di una ditta esterna.